НАТО проводит крупнейшие за последние десятилетия учения 16.03.2024, 13:19

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Мобилизованы 90 тысяч солдат.

Около 90 тысяч солдат из 31 страны НАТО мобилизованы для участия в крупнейших учениях альянса, которые начались в феврале и продлятся четыре месяца, сообщает подробности Bild.

Легенда учений Steadfast Defender («Непоколебимый защитник») состоит в подготовке к возможному конфликту с Россией. Тренировки военных проходят в Норвегии, Польше, Литве, Румынии и Венгрии с февраля этого года.

Словацкие солдаты принимают участие в учениях

Для участия в учениях НАТО мобилизовало около 90 000 солдат из 31 страны альянса. Германия, в частности, отправила 12 тысяч солдат — это шестая часть всего бундесвера. Отмечается, что тренировки включают в себя отработку боев на льду и на снегу.

В учениях также принимает участие более 50 военных кораблей и около 80 самолетов. В общей сложности серия учений Steadfast Defender продлится четыре месяца. Отмечается, что это крупнейшие учения НАТО за последние десятилетия.

Напомним, что в сентябре 2023 года сообщалось, что НАТО собирается провести масштабные военные учения Steadfast Defender («Стойкий защитник») весной 2024 года. Сценарий учений предполагает, что войска НАТО отражают российскую агрессию против одного из членов Альянса.