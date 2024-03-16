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В Беларуси задымилась электричка «Жлобин – Гомель» с пассажирами

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  • 16.03.2024, 13:25
  • 1,404
В Беларуси задымилась электричка «Жлобин – Гомель» с пассажирами

Что произошло?

В Жлобинском районе задымился электропоезд №6456 «Жлобин – Гомель» региональных линий БЖД, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение ЧП поступило спасателям вчера в 13:23.

Задымление произошло в моторном отсеке пятого вагона 6-вагонного состава, в результате чего движение было остановлено возле станции «Солтановка». 80 пассажиров покинули поезд самостоятельно и в 14:50 продолжили путь на другой электричке.

Пострадавших нет. Задержка в движении электропоезда составила 1 час 13 минут. Предварительной причиной задымления называется короткое замыкание контроллера силового пневматического тягового двигателя.

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