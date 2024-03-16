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Польский фонд Humanosh организует благотворительный аукцион в поддержку Мирных домов для беженцев

  • 16.03.2024, 13:55
Польский фонд Humanosh организует благотворительный аукцион в поддержку Мирных домов для беженцев

На нем будут представлены и картины белорусских художников.

Польский фонд Humanosh организует благотворительный аукцион в поддержку Мирных домов для беженцев, сообщает Charter97.org.

На аукционе будут выставлены более 30 картин из Беларуси, Польши и США.

Увидеть картины можно с 14 марта в галерее Pękna на улице Эмилии Платер, 10 в Варшаве. Выставка откроется в этот день с 19.00.

А принять участие в аукционе можно в той же галерее 20 марта в 19.00.

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