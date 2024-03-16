Президентский рейтинг в Литве: новый рекорд и яростная борьба 1 16.03.2024, 14:18

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Гитанас Науседа претендует на второй срок.

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа, претендующий на второй срок, достиг невиданных позиций рейтинга, таковы данные нового опроса, проведенного по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai 18–25 февраля.

На первой строке президентского рейтинга - нынешний глава страны Гитанас Науседа - 23,5% в январе и 28,5% в феврале (рейтинг вырос больше чем на 5%). Это самый высокий результат Науседы с октября 2022 г.

На втором месте адвокат Игнас Вегеле - 12,2% в январе и 13,4% в феврале.

Третье место - премьер-министр Ингрида Шимоните - 10,9% в январе и 12,8% в феврале.

Далее идет нынешний депутат Ремигиюс Жемайтайтис - в январе 3,3%, в феврале – 4,7%.

Пятую позицию занимает кандидат Партии свободы Дайнюс Жалимас - в январе 4,1%, в феврале – 4,3%.

За ним следует самовыдвиженец, экс-командарм Валдас Туткус - в январе 1,7%, а в феврале 3% голосов.

На последней строке рейтинга - кандидат Литовского союза крестьян

и зеленых Аурелиюс Верига - в январе 2,8%, в феврале 2,6% голосов.

В список были включены Гедримас Еглинскас, Гинтаутас Кнюкшта, Андрюс Мазуронис, Арунас Римкус, Эдуардас Вайткус, но все они набрали меньше 2% голосов.