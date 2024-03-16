Сеть интересных логических загадок, которые поднимут настроение 16.03.2024, 14:27

Они заставят мозг работать активнее.

Решение загадок на логику - увлекательное и умственно стимулирующее занятие, которое любят как взрослые, так и дети.

Логическое мышление - способность человека размышлять дисциплинированно, основывать важные мнения на доказательствах и фактах. Речь идет об использовании логики при анализе той или иной проблемы и поиске ее решения.

РБК-Украина предлагает подумать и ответить на 7 интересных загадок, которые заставят мозг работать активнее:

1. Что «завязать» можно, а развязать не удастся?

2. Не лед, а тает. Не лодка, а уплывает.

3. Что может одновременно стоять и ходить, висеть и стоять, ходить и лежать?

4. Что принадлежит вам, однако другие пользуются этим чаще, чем вы сами?

5. Что делать, если вы сели в машину и планируете куда-то поехать, однако ноги не достают до педалей?

6. Что дается нам трижды в жизни? Первые два раза - бесплатно, а в третий раз придется заплатить.

7. Когда небо - ниже земли?

Ответы можно посмотреть здесь.