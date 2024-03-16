В Беларуси воспитатель в детсаду получает $92 16.03.2024, 14:38

При этом себе лукашисты начисляют тысячи долларов.

В Беларуси воспитатель, работающая с детьми, получает около 300 рублей ($92), а простой дворник — 600 рублей. И это все равно не достигает того уровня зарплат, о котором говорит Лукашенко, отмечает телеграм-канал «Баста!».

При этом глава администрации диктатора Игорь Сергеенко получает 10 663 рублей в месяц ($3257). «Депутаты» «палатки» получают почти по 8000 рублей в месяц.

Чиновники и представители провластных общественных организаций областного уровня - получают от 4138 до 6352 рублей в месяц.