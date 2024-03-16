Путин помог НАТО 16.03.2024, 14:46

Альянс идет на переформатирование.

Сегодня руководство НАТО демонстрирует, что Альянс идет на переформатирование, на перестройку понимания, зачем он дальше будет существовать, какие функции он будет выполнять.

Сейчас блок возвращается к своим истокам — становится военно-политическим институтом и будет играть фундаментальную роль в будущем сдерживании.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ.

- Мы же понимаем, что мир не будет идеальным. Все равно будут существовать нестабильные политические режимы с уклоном в авторитаризм или в тоталитаризм. Альянс будет выполнять военную роль для того, чтобы превентивно эти риски убирать, — отметил Подоляк.

Он считает, что вступление в блок Швеции и Финляндии, которые были нейтральными странами, говорит о том, что в Европе начинают осознавать риски, которые генерирует Россия, и что в любой момент даже на Европейском континенте может начаться полноценная окопная война старого типа.

Вступление Швеции в НАТО четко ставит водораздел, что есть страны демократии — которые придерживаются концепции свободы, конкурентной политики, равноправия, и есть страны жестокие, репрессивные, лагерного типа — такие, как Российская Федерация, дополнил спикер.

- Путин своей агрессией умудрился расширить НАТО, придать Альянсу второе дыхание, привести к необходимости трансформации и возврата военной составляющей. В итоге, увеличить длину границы между Россией и странами НАТО за счет вступления Швеции и Финляндии, — резюмировал Подоляк.