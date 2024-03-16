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Путин помог НАТО

  • 16.03.2024, 14:46
Путин помог НАТО

Альянс идет на переформатирование.

Сегодня руководство НАТО демонстрирует, что Альянс идет на переформатирование, на перестройку понимания, зачем он дальше будет существовать, какие функции он будет выполнять.

Сейчас блок возвращается к своим истокам — становится военно-политическим институтом и будет играть фундаментальную роль в будущем сдерживании.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ.

- Мы же понимаем, что мир не будет идеальным. Все равно будут существовать нестабильные политические режимы с уклоном в авторитаризм или в тоталитаризм. Альянс будет выполнять военную роль для того, чтобы превентивно эти риски убирать, — отметил Подоляк.

Он считает, что вступление в блок Швеции и Финляндии, которые были нейтральными странами, говорит о том, что в Европе начинают осознавать риски, которые генерирует Россия, и что в любой момент даже на Европейском континенте может начаться полноценная окопная война старого типа.

Вступление Швеции в НАТО четко ставит водораздел, что есть страны демократии — которые придерживаются концепции свободы, конкурентной политики, равноправия, и есть страны жестокие, репрессивные, лагерного типа — такие, как Российская Федерация, дополнил спикер.

- Путин своей агрессией умудрился расширить НАТО, придать Альянсу второе дыхание, привести к необходимости трансформации и возврата военной составляющей. В итоге, увеличить длину границы между Россией и странами НАТО за счет вступления Швеции и Финляндии, — резюмировал Подоляк.

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