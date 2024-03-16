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Белорусы смогут получить «шенген» еще двух стран

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  • 16.03.2024, 14:54
  • 7,452
Белорусы смогут получить «шенген» еще двух стран

Уже с 1 апреля.

С 1 апреля Румыния и Болгария начнут выдавать шенгенские визы. Об этом сообщает информационный портал Шенгена.

Румыния и Болгария присоединились к ЕС в 2007 году, а c 2024 года эти страны приняли в Шенгенскую зону. Теперь по визе, выданной в их посольствах, можно будет посещать и другие государства, подписавшие соглашение.

Отмечается, что туристы смогут по-прежнему пользоваться краткосрочными национальными визами типа C, выданными Болгарией до 31 марта 2024 года, но только на въезд в эту страну и на поездки до Румынии и Кипра. Долгосрочные визы типа D позволят совершать «кратковременные поездки» в другие страны Шенгена.

Документы на новые визы посольства начнут принимать с 1 апреля 2024 года. Также нужно будет проходить обязательную биометрию.

На сайтах посольств этих стран в Минске пока нет информации о приеме документов на визы.

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