Выборы в США: Майк Пенс заявил, что не будет поддерживать Трампа 4 16.03.2024, 15:39

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Он четыре года проработал на посту вице-президента в администрации Трампа.

Майк Пенс, проработавший четыре года на посту вице-президента при президенте Дональде Трампе, заявил в пятницу, что не будет поддерживать своего бывшего шефа перед ноябрьскими президентскими выборами, передает «Голос Америки».

Пенс выдвигал свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2024 года, но вышел из гонки на фоне неутешительных результатов опросов общественного мнения.

В интервью Fox News он заявил: «Не стоит удивляться тому, что я не буду поддерживать Дональда Трампа в этом году».

На этой неделе Трамп получил в свой актив достаточное количество делегатов партийного съезда, чтобы обеспечить свое выдвижение кандидатом от Республиканской партии. Ему предстоит повторное противостояние на всеобщих выборах 5 ноября с президентом-демократом Джо Байденом.

Пенс верно служил Трампу, но публично порвал с экс-президентом из-за его роли в беспорядках в Капитолии, устроенных сторонниками Трампа 6 января 2021 года.

В тот день Пенс в качестве вице-президента выполнял церемониальную роль председателя Сената и следил за процедурой сертификации победы Байдена над Трампом на выборах 2020 года.

Он отказался выполнить указания Трампа отложить или остановить сертификацию, чем вызвал гневное возмущение своего бывшего босса во время беспорядков.

В ходе своей предвыборной кампании Пенс заявил, что в тот день его жизнь была в опасности, и призвал участников республиканских праймериз не голосовать за Трампа. Он вышел из борьбы за республиканскую номинацию в октябре, еще до начала сезона праймериз.