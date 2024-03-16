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Минское кафе запретило гостям приходить с ноутбуками

  • 16.03.2024, 16:01
Минское кафе запретило гостям приходить с ноутбуками

Мнения пользователей разделились.

Кафе LЁN объявило об одобрении формата laptop-free. Гостям запретили приходить туда с ноутбуками. Решение объяснили тем, что не хотят быть коворкингом. Мнения посетителей разделились.

«Мы хотим вернуть атмосферу непринужденности и перестать быть коворкингом», – сообщило кафе в своем Instagram. Гостям запретили приходить с планшетами и ноутбуками, чтобы работать или просто сидеть в интернете.

В комментариях начались споры, передает «Белсат». Одни поддержали ограничение, пожаловавшись, что никогда не найдешь в кафе свободного места, так как все заняты фрилансерами:

«Я устала слышать вечные тренинги, дыхание маткой и другие глупости».

Другие предупредили, что больше посещать это кафе не будут, тем более других мест хватает.

«Уже представляю: приду спокойно посидеть, медленно попить кофе, конечно, не без смартфона, и теперь надо на часы посматривать да на взгляды персонала – не пересидел ли избытка, не слишком ли велика у меня диагональ экрана, может, подумают, что у меня маленький планшет. Это формат столовой. Быстренько поел и освободи место другому», – считает один комментатор.

В кафе при этом подчеркнули, что читать запрещено не будет.

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