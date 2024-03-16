Украинские нацгвардейцы показали, как отбили атаку россиян 16.03.2024, 16:04

Защитникам удалось уничтожить танк и пехоту.

Бойцы Национальной гвардии Украины отбили вражескую атаку на фронте. Защитникам удалось уничтожить российский танк и пехоту. Об этом сообщил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа воинов бригады Национальной гвардии «Буревий». Бойцы отразили вражеский штурм.

На видео заметно, что оккупанты заехали на танке на позиции нацгвардейцев и пытались захватить их. Россияне зашли в траншею, но наши защитники уничтожили оккупантов.

- Враг въехал на танке в надежде захватить украинские позиции, но даже внезапность штурма не оказала значительного влияния. Наши воины отминусовали танк и пехоту врага, - написал командующий.