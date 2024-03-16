Житель Кобрина решил отомстить владельцу прачечной и положил кирпичи в стиральные машины

Житель Кобрина решил отомстить владельцу прачечной и положил кирпичи в стиральные машины4
- 16.03.2024, 16:16
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Но на этом он не остановился.
Житель Кобрина пробрался в окно, положил в барабаны стиральных и сушильных машин кирпичи, камни, а после запустил оборудование в работу. В результате техника стала полностью непригодной для использования.
Но на этом мужчина не остановился: он поджег промышленный гладильный каток и двигатель сушильного барабана, а дальше топором порубил технику, мебель и оборудование.
В результате весь нанесенный ущерб оценили 89 тысяч рублей.
Свою вину мужчина не признал. Тем не менее суд решил, что мужчина умышленно уничтожил и повредил чужое имущество, причем сделал это общеопасным способом, а действия кобринца повлекли причинение ущерба в особо крупном размере.
Приговор — 9 лет лишения свободы. Что было причиной мести, неизвестно.