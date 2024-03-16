Отправка войск НАТО в Украину: в Белом доме сделали важное заявление 3 16.03.2024, 17:08

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США четко выразили свою позицию.

В Белом доме прокомментировали возможность отправки войск НАТО в Украину. В то же время, отметили, что вопрос введения войск в Украину - суверенное решение каждого государства. Об этом советник Белого дома Джон Кирби сообщил во время брифинга.

По его словам, США не будут просить другие страны прекратить продвигать тезис о возможности введения западных войск в Украину.

В Белом доме высказать позицию о том, что страны-члены НАТО должны самостоятельно определить свою позицию относительно введения войск на территорию Украины. Кирби добавил, что речь идет об отдельном, суверенном решении каждой страны.

Кроме того, Кирби акцентировал внимание на том, что США не планируют размещать свои военные контингенты и территории Украины.

- Я могу говорить от имени этой суверенной нации и этого главнокомандующего, и он ясно дал понять, что мы не будем отправлять туда американские войска, - заявил представитель Белого дома.