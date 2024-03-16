Белоруска погибла в словацких Татрах, спасаясь от медведя 2 16.03.2024, 18:04

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Ей был 31 год.

31-летняя гражданка Беларуси погибла в словацкой части Татр, пытаясь убежать от медведя, который напал на женщину и ее спутника. О трагедии сообщает «Зеркало» со ссылкой на словацкие медиа.

Трагедия произошла в пятницу в 15 марта в Деменовской долине в Низких Татрах. Было около пяти часов вечера, когда дорогу паре туристов из Беларуси перешел медведь. Те попытались от него скрыться.

«Мужчина побежал вправо, а медведь погнался за женщиной», — рассказал заместитель начальника Горноспасательной службы Низких Татр Якуб Филипко. Испуганный турист позвонил в службу экстренной помощи, когда не смог связаться со своей спутницей, так как она не отвечала на его звонки.

В итоге горноспасатели нашли женщину рядом с одной из скал — к сожалению, без признаков жизни. На данный момент все указывает на то, что она получила смертельную травму при падении с высоты около 150 метров.

«Осматривающий судмедэксперт констатировал, что предварительной причиной смерти стал отказ центральной нервной системы в результате падения с высоты, что повлекло за собой тяжелейшую травму головы. Точную причину смерти установит только судебно-медицинское вскрытие», — рассказала Зузана Шефчикова, пресс-секретарь Регионального управления полиции в Жилине.

Известно, что медведь был рядом с женщиной, когда ее тело обнаружили. Полицейский, который также был в составе поисковой группы, применил табельное оружие, чтобы отпугнуть зверя. После этого спасатели обнаружили и звонившего им мужчину — он не пострадал, но был сильно напуган.