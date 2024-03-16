Стало известно, когда начнут действовать беларусские «контрсанкции» против Литвы 16.03.2024, 18:26

Под ограничения попал ряд товаров.

Беларусские ограничения на ввоз ряда товаров через через границу с Литвой начнут действовать с 1 апреля этого года. Это следует из текста постановления «правительства», опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

В постановлении сказано, что запрет на импорт вводится «В целях обеспечения защиты национальных интересов Республики Беларусь и реагирования на недружественные действия Литовской Республики».

Напомним, о белорусских ограничениях по импорту, введенных в ответ на закрытие Литвой двух пунктов пропуска на границе двух стран, стало известно 14 марта. Речь шла о запрете импорта через границу с Литвой товаров, ввозимых для реализации на территории Беларуси, независимо от страны их происхождения.

Это бывшие в употреблении одежда и запасные части к транспортным средствам, шины, алкогольная продукция и иные товары. В перечень «запрещенки» входят воды, пиво, вина, сусло виноградное, вермуты, напитки прочие сброженные, спирт этиловый, уксус, шины и покрышки пневматические резиновые, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, а также бывшие в употреблении части и принадлежности транспортных средств.

Кроме того, Беларусь установила запрет на импорт из Литвы других отдельных товаров, включая продукты питания, изделия и бытовую технику, произведенные в Литве: молоко и сливки сгущенные, фрукты и орехи, кофе, соки фруктовые, воды, уксус, колготы, чулки, гольфы, носки и прочие чулочно-носочные изделия, отдельные строительные изделия, холодильники и морозильники.

Эти запреты не затрагивают товары, ввозимые на территорию Беларуси для личного пользования.