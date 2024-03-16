«Три года не есть и купить диван»: блогер показал в TikTok белорусскую мебель и цены на нее 7 16.03.2024, 18:37

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Зрители возмутились прайсом.

Пинчанин показал в TikTok, какую отечественную мебель и за сколько предлагают купить в местном магазине. Многие зрители возмутились в комментариях — товар по такой цене оказался не каждому по карману, отмечает «Зеркало».

Судя по вывеске у двери здания, мужчина посетил магазин производителя мебели «Пинскдрев». Сперва блогер остановился у светлого «серьезнейшего» дивана, изготовленный под заказ, его цена 7000 рублей.

— Цена, конечно, не маленькая. Но качество соответствует, — считает тиктокер.

Следующий диван стоил еще дороже — 8000 рублей. Блогер отметил, что обивка мебели может быть из натуральной кожи или ткани. В кадр также попала тумба из массива дуба, стоимостью 2500 рублей.

— Мебель не дешевая, но кто сказал, что она должна быть дешевой, когда она изготавливается из массива дуба, ручной работы. Хотите мебель подешевле? Можете приобрести из ДСП.

Блогер отметил, что отечественные товары можно купить в кредит под 4% годовых.

За четыре дня ролик посмотрели более 120 тысяч раз, пользователи оставили около 300 комментариев под видео. Большинство зрителей считало, что цена на мебель слишком велика — мол, простому белорусу такие изделия не купить. Некоторые люди писали, что работать надо больше или на тех работах, где заработки большие. Вот некоторые комментарии:

«Три года не есть и купить диван».

«Жаль, только что цены не для всех белорусов».

«Дом в деревне с удобствами и газовым отоплением 9000 долларов и диван 2000».

«Сколько надо жить на воде и хлебе? Иногда заглядываю в эти музеи».

«У нас таких зарплат нет, чтобы купить мебель «Пинскдрев». На месяц на еду не хватает».

«И кто может себе позволить такую мебель? Только руководители, собственники «Еврооптов», «Маяков» и т.д. и т.п. Простому работяге не снилась такая мебель!»