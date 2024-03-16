Завтра днем в Беларуси будет до +12°С 16.03.2024, 19:01

Прогноз погоды на 17 -19 марта.

17 марта погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с запада. Облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, днем в северо-западных и западных районах с мокрым снегом, сообщает pogoda.by.

Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+8°С, местами по юго-востоку 0..+2°С, максимальная днем +6..+12°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

18-19 марта страна будет находиться в области пониженного атмосферного давления и под влиянием атмосферных фронтов.

18 марта облачно с прояснениями. На большей части территории страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -3..+4°С, днем от +1°С по западу до +9°С по востоку.

19 марта облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром

в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -3..+4°С, днем +3..+9°С.