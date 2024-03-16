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Дональд Туск обратился к главе Палаты представителей США

  • 16.03.2024, 19:03
  • 3,772
Дональд Туск обратился к главе Палаты представителей США

«Посмотрите на Одессу, спикер Джонсон».

Глава польского правительства Дональд Туск обратился к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону, который блокирует голосование по пакету военной помощи для Украины, передает «Польское радио».

«Посмотрите на Одессу, спикер Джонсон. Сколько еще вам нужно аргументов, чтобы принять решение?», - написал премьер-министр Польши на своей странице в Х.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отказывается включить в повестку голосований многомиллиардный пакет помощи для Украины уже многие недели. Недавно он заявил, что республиканцы работают над своим предложением по этому вопросу. По неофициальной информации, новый пакет будет преобразован в кредитную программу.

Напомним, сегодня стало известно, что число погибших в результате российского обстрела Одессы возросло до 21 человека. Вчера оккупанты атаковали город ракетами «Искандер», которые попали в гражданские здания. Более 70 человек получили ранения. Состояние некоторых из них тяжелое.

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