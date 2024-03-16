Дональд Туск обратился к главе Палаты представителей США 16.03.2024, 19:03

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«Посмотрите на Одессу, спикер Джонсон».

Глава польского правительства Дональд Туск обратился к спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону, который блокирует голосование по пакету военной помощи для Украины, передает «Польское радио».

Look at Odessa, @SpeakerJohnson!How many more arguments do you need to take a decision? — Donald Tusk (@donaldtusk) March 16, 2024

«Посмотрите на Одессу, спикер Джонсон. Сколько еще вам нужно аргументов, чтобы принять решение?», - написал премьер-министр Польши на своей странице в Х.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отказывается включить в повестку голосований многомиллиардный пакет помощи для Украины уже многие недели. Недавно он заявил, что республиканцы работают над своим предложением по этому вопросу. По неофициальной информации, новый пакет будет преобразован в кредитную программу.

Напомним, сегодня стало известно, что число погибших в результате российского обстрела Одессы возросло до 21 человека. Вчера оккупанты атаковали город ракетами «Искандер», которые попали в гражданские здания. Более 70 человек получили ранения. Состояние некоторых из них тяжелое.