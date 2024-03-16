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«У Лукашенко остались только усы»

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  • 16.03.2024, 19:16
  • 3,802
«У Лукашенко остались только усы»

Диктатор перебросил технику к границе с Литвой.

Беларусь в ночь на 14 марта перебросила эшелон с техникой (танками, бронетранспортерами) и военными в составе 46 вагонов к границе со странами Балтии.

Представляет ли для стран Балтии угрозу передислокация белорусского войска, объяснил «24 Каналу» военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.

Вероятно, Лукашенко пытается спрятать технику от Путина. Сейчас России не хватает техники на поле боя, поэтому кремлевский диктатор снова положил глаз на запасы Беларуси.

- Лукашенко — это бывший председатель колхоза, который постоянно пытается что-то спрятать, – отметил военный эксперт.

Белорусский узурпатор пытается отправить технику на выполнение гипотетических «военных задач», чтобы скрыть ее от армии страны-агрессора.

- Лукашенко боится, чтобы его полностью не раздели, ведь сейчас у него остались только усы и трусы, – сказал Свитан.

По его словам, белорусский диктатор просто прячет технику под границу.

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