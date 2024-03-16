Дойдут ли российские добровольцы до Москвы: прогноз эксперта 16.03.2024, 19:21

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Сейчас готовится почва для свержения режима Путина.

Бойцы Легиона «Свобода России» и РДК («Русский добровольческий корпус»), которые воюют на стороне Украины и совершили рейд на территорию Белгородской и Курской областей РФ, пытаются создать плацдарм для будущего похода на Москву для свержения режима диктатора Путина.

Об этом сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан.

- Невероятная вообще акция российских добровольцев. Полное уничтожение вообще репутации Путина, и особенно его репутации перед глобальным югом, в частности, Китаем, - отметил Кузан.

По его словам, в авторитарных странах действует принцип:

- Если ты сильный правитель, ты должен провести выборы и обеспечить безопасность на этих выборах. Это подтверждает твой авторитет. Твою силу. Если ты проводишь эти выборы, значит ты должен показать поддержку от всего народа. Это подтверждает твою легитимность как авторитарного правителя, как диктатора. Если ты этого не можешь сделать - ты слабый правитель или теряешь свой авторитет.

Кузан отметил, что сегодня российские добровольцы разрушают авторитет Путина. Он отметил, что российские добровольцы взяли под контроль ряд населенных пунктов, полностью сорвано проведение избирательного процесса, чем фактически делегитимизировано власть РФ. Также были уничтожены и взяты в плен российские силовики.

При этом, как сказал аналитик, рейд российских добровольцев не имеет целью захват территорий для ведения переговоров между Украиной и Россией для торга и обмена земель.

- Российские добровольцы обозначили очень конкретно свою цель: это антитеррористическая операция, а путинский режим - это, конечно же, террористический режим, который захватил власть в России. Вот они должны уничтожить собственно Путина и этот террористический режим, - сказал Кузан.

Также у него спросили, когда «легионерам» и РДК удастся дойти до Москвы для уничтожения Путина.

- Пока что на этом этапе мы не можем говорить о том, что они дойдут сейчас до Москвы. Но, если мы вспомним, к примеру, прошлое лето... То именно после подобной акции, как раз тех же РДК и легиона «Свобода России», Евгений Пригожин совершил свой частично успешный рейд на столицу их Российской Федерации (наступление остановилось в 200 км от Москвы), - сказал Кузан.

Эксперт считает, что такие акции расшатывают власть в России.

- Мы видим, как прямо сейчас в разных регионах осуществляются поджоги избирательных урн. Осуществляются отдельные акции гражданского сопротивления. Больше людей уже хотят присоединиться к российским добровольцам и больше их ячеек находится по всей территории Российской Федерации. То есть, условно говоря, сегодняшними эффективными действиями российские добровольцы готовят себе почву для того, чтобы позже более широким фронтом свергнуть путинскую власть в Москве, - подчеркнул Кузан.

Он добавил, что война перейдет глубже на территорию России.

- Речь идет о разрастании партизанского движения. Вот только наши Силы обороны получат значимые победы на фронте, поверьте, в России вся эта силовая вертикаль зашатается. И сейчас, фактически, идет игра нервов. Чье общество сдаст первым: или же украинское, или же российское, - сказал Кузан.

Сейчас на украинское общество оказывается беспрецедентная информационная и психологическая атака.

- С нашей стороны - мы противопоставляем российских добровольцев и идеи справедливой борьбы против путинского режима, - рассказал Кузан.