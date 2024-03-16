В Минске горел электромобиль Nissan Leaf 2 16.03.2024, 19:43

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Тушить его пришлось необычным способом.

Сегодня днем возле дома номер 10 на улице Связистов в Минске загорелся электромобиль Nissan Leaf, сообщили в МЧС. Возгорание ликвидировали, однако в таких случаях спасатели сталкиваются с некоторыми особенностями.

О возгорании машины спасателям сообщили 16 марта в 12.20. Выяснилось, что горел электромобиль Nissan Leaf 2013 года выпуска. Для ликвидации пожара спасатели стабилизировали и подняли транспорт при помощи аварийно-спасательного инструмента.

Пожар погасили почти спустя час после сообщения о нем — в 13.12. В результате оказался поврежден салон автомобиля, моторный отсек, лакокрасочное покрытие, электротехническое оборудование, пластиковые элементы кузова. Причина происшествия устанавливается.

В МЧС сообщают, что как правило возгорание электромобилей происходит внутри батарейного блока, а доступ туда затруднен (поэтому Nissan и пришлось приподнимать).

Тушение таких транспортных средств осложняется из-за того, что активно горит аккумулятор, при этом выделяются токсичные вещества. Для ликвидации загорания и последующего длительного охлаждения аккумулятора надо большое количество воды.

Аккумуляторы могут самовозгораться и взрываться даже через несколько часов после ликвидации загорания. Поэтому после ликвидации пожара для предотвращения «рецидива» необходимо каждые 15 минут контролировать температуру батареи с помощью тепловизора и в случае ее повышения продолжать охлаждать ее.