Российские добровольцы призвали Путина «прекратить цирк» 5 16.03.2024, 19:51

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Они назвали полным фарсом проходящие в России «выборы».

Сегодня, 16 марта, российские добровольцы из легиона «Свобода России», «Русского добровольческого корпуса (РДК) и «Сибирского батальона» обратились к правителю РФ Владимиру Путину. Видео совместного заявления опубликованы в Telegram добровольцев.

- Весь мир уже несколько дней наблюдает, как город Белгород, Белгородская и Курская область превратились в зону активных боевых действий. В то же время поставленная тобой администрация, несмотря на неоднократные наши призывы, препятствует эвакуации гражданского населения. В связи с этим, исключительно из-за твоих амбиций, продолжают страдать и гибнуть мирные люди. Мы призываем тебя прекратить этот цирк, подумать о судьбах ни в чем не повинных россиян и разрешить эвакуацию гражданских из зоны боевых действий, – говорится в заявлении.

Российские добровольцы также назвали полным фарсом проходящие в России выборы президента.

- Прекрати загонять простых людей для участия в твоем спектакле на избирательные участки под бомбы и артиллерийские снаряды. Даже принудительное волеизъявление невозможно, когда звучат сигналы воздушной тревоги! Ты давно утратил свою легитимность, а в нынешних обстоятельствах исчезла даже видимость избирательного процесса, – сказали они Путину.

В РДК, легионе «Свобода России» и «Сибирском корпусе» заявили, что «всем очевидно, что России необходимы немедленные и коренные изменения».

- Если ты готов обсуждать будущее нашей страны без диктатуры и авторитаризма – мы со своей стороны готовы к такому разговору. Если у тебя еще сохранились мужество и ответственность – выходи с нами на связь удобным для тебя способом, – призвали они Путина.