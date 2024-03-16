Куда белорусы чаще всего отправляют письма и посылки

Куда белорусы чаще всего отправляют письма и посылки1
- 16.03.2024, 20:01
Посылка в Польшу стоит от 42,7 рублей.
У Беларуси сейчас самый большой международный почтовый обмен с Китаем. Об этом в интервью БелТА рассказала генеральный директор «Белпочты» Светлана Юркевич.
Из стран СНГ — это Россия, Узбекистан и Армения, а из стран ЕС — Латвия, Польша и Германия.
С 12 декабря прошлого года «Белпочта» увеличила тарифы на отправку посылок в другие страны. Посылка в Польшу стоит от 42,7 рубля, в США — от 33,65 рубля, в Зимбабве — от 67,15 рубля.
Из-за санкций из Беларуси нельзя отправить письма в Финляндию и Украину. Корреспонденция оттуда тоже не приходит.