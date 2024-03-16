Куда белорусы чаще всего отправляют письма и посылки 1 16.03.2024, 20:01

Посылка в Польшу стоит от 42,7 рублей.

У Беларуси сейчас самый большой международный почтовый обмен с Китаем. Об этом в интервью БелТА рассказала генеральный директор «Белпочты» Светлана Юркевич.

Из стран СНГ — это Россия, Узбекистан и Армения, а из стран ЕС — Латвия, Польша и Германия.

С 12 декабря прошлого года «Белпочта» увеличила тарифы на отправку посылок в другие страны. Посылка в Польшу стоит от 42,7 рубля, в США — от 33,65 рубля, в Зимбабве — от 67,15 рубля.

Из-за санкций из Беларуси нельзя отправить письма в Финляндию и Украину. Корреспонденция оттуда тоже не приходит.