В Армении с начала года задержали по запросу прокуратуры Беларуси четырех белорусов 4 16.03.2024, 20:22

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Все они находятся в изоляторе города Ванадзор.

В Армении с начала года задержали четырех граждан Беларуси, которых Беларусь объявила в межгосударственный розыск в СНГ. Все они находятся в изоляторе города Ванадзор, сообщил «Радыё Свабода» юрист Хельсинкской ассоциации Армении Араик Папикьян.

«С начала года четыре задержания. Это, мне кажется, очень много, учитывая, что за весь 2023 год был только один случай, и тот был не по статье об уклонении от службы в армии», — сказал Папикьян.

Араик Папикьян представляет интересы гражданина Беларуси Ярослава Новикова, которого задержали на границе Армении в этом году 2 февраля по запросу Беларуси по обвинению в уклонении от службы в армии.

«Я знаю детали не обо всех случаях. Двух парней задержали 2-3 дня назад. Еще одного задержали и арестовали сразу после Ярослава. Все они находятся в том же изоляторе, что и Ярослав», — добавил юрист.

Он знает только, что не всех четырех обвиняют в уклонении от службы в армии.

Его подзащитный Ярослав Новиков с 5 февраля находится в изоляторе города Ванадзор.

«Сегодня я встретился с Ярославом, и мы планировали наши дальнейшие действия — по апелляции и беседе с сотрудниками миграционной службы. Свою поддержку Ярославу выразила и белорусская диаспора, которая находится в Армении. Они также напишут письмо поддержки в миграционную службу» — сообщил Араик Папикьян.

Сейчас адвокат готовит апелляцию на второе решение суда о продлении срока ареста Ярослава Новикова, одобренное 7 марта. Первое аналогичное решение от 4 февраля Апелляционный суд Армении признал законным.