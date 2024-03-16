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Украинские бойцы уничтожили российскую ДРГ в Сумской области

  • 16.03.2024, 20:51
  • 1,400
Украинские бойцы уничтожили российскую ДРГ в Сумской области

Силы обороны Украины не дают зайти на свою территорию врагу.

Украинские военные уничтожили российскую диверсионно-разведывательную группу в Сумской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха

- ВСУ активно защищают как границу, так и украинский воздух, - подчеркнул Артюх.

Он рассказал, что сегодня, 16 марта, украинские военные уничтожили в Сумской области российскую ДРГ.

- Сегодня, кстати, снова зашла ДРГ на севере области, но была уничтожена Силами обороны Украины. Силы обороны не дают зайти на нашу территорию врагу, - пояснил он.

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