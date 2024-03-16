Стало известно, на какого не будет распространяться «налог на богатство» 1 16.03.2024, 20:56

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МНС сделало заявление.

Министерство по налогам и сборам (МНС) «в связи с возникающими вопросами о налогообложении подоходным налогом с физических лиц» по ставке в размере 25% сообщило на своем сайте подробности нововведений в законодательство.

В частности, уточняются правила налогообложения вознаграждений, получаемых членами советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ.

В ведомстве отметили, что с 1 января 2024 года на основании п. 8 ст. 214 Налогового кодекса ставка подоходного налога в размере 25% устанавливается «в отношении совокупности доходов, подлежащих налогообложению по ставке подоходного налога, установленной п. 1 ст. 214 НК, и полученных физическими лицами от источников в Республике Беларусь в виде дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности, в размере, превысившем за 2024 год 200.000 рублей».

Выплата вознаграждений членам совета директоров или членам наблюдательных советов «производится не на основании трудовых или гражданско-правовых договоров, а на основании устава и решений участников хозяйственных обществ», отметили в МНС.

- Учитывая изложенное, установленная с 1 января 2024 года ставка подоходного налога в размере 25% не распространяется на вознаграждения членов советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ, выплата которых производится на основании уставов и решений участников этих обществ, — резюмировали в ведомстве.

30 декабря на Национальном правовом интернет-портале был опубликован подписанный Лукашенко закон № 327-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения».

Документ, среди прочего, вводит так называемый «налог на богатство» — подоходный налог для физических лиц, чьи совокупные доходы за налоговый период превысили 200.000 рублей увеличивается с 13 до 25% Речь о доходах, полученных налогоплательщиком «от источников в Республике Беларусь в виде дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности».

Таким образом, повышенная ставка подоходного налога коснется физлиц, получающих ежемесячно более 16.667 рублей (около 5.245 долларов по актуальному курсу Нацбанка).

Утвержденные поправки также вводят ежегодную индексацию ставки отдельных налогов с учетом инфляции; увеличивают ставку налога на прибыль для высокорентабельных организаций и предприятий всех форм собственности с 20 до 25% при получении прибыли свыше 25 млн рублей в год; повышают до 30% подоходный налог для индивидуальных предпринимателей с совокупным доходом от 500.000 рублей и др.