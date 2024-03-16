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Путинцев выбивают из двух областей РФ: Буданов назвал цель добровольцев

  • 16.03.2024, 21:36
  • 2,468
Путинцев выбивают из двух областей РФ: Буданов назвал цель добровольцев

В ГУР раскрыли, как долго будут действовать российские повстанцы.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал ход активных боевых действий в приграничных областях РФ.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, российские добровольцы активизировали силовые действия и уже достигли определенного успеха.

«Насколько нам известно, они (повстанцы РФ, - ред.) не собираются в ближайшее время заканчивать. Они будут делать то, на что им хватит сил. А как мы видим, сил у них достаточно, чтобы как минимум достичь ограниченного успеха. Что будет дальше - увидим со временем», – пояснил начальник ГУР.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что вооруженная борьба в приграничных российских областях является «внутренним вопросом» РФ.

«Этот внутригосударственный вопрос (РФ, - ред.). Нам могут больше нравиться одни, меньше нравиться другие. Но, что одни россияне, что другие», - добавил Буданов.

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