СМИ: Токаев вызвал раздражение Москвы 16.03.2024, 21:45

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Кремлю не понравились идеи по изменению герба Казахстана.

В Казахстане в обозримом будущем могут быть внесены изменения в государственный герб, чтобы избавиться от признаков советской эпохи.

С соответствующим предложением выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

По словам казахстанского лидера, необходимо выслушать все точки зрения экспертного сообщества и населения Казахстана по этому вопросу, в том числе учесть мнение молодежи страны о том, что нынешний вариант государственного герба «слишком сложный для восприятия, и в нем содержатся признаки советского времени».

Токаев считает, что можно было бы создать специальную комиссию, которая займется предметным рассмотрением всех аспектов и проведением дискуссии в обществе. Следующим шагом могло бы стать объявление конкурса на лучший эскиз нового герба, добавил президент Казахстана.

В прошлом году Токаев уже ставил задачу по приведению к единому стандарту символики всех городов и областей страны.

«Радио Азаттык», в свою очередь, уточняет, что дискуссии о необходимости внесения изменений в герб Казахстана велись еще при президентстве Нурсултана Назарбаева.

Такие шаги властей Казахстана наверняка вызвали раздражение в Кремле, который всегда болезненно воспринимает любые действия бывших республик СССР по отказу от советского прошлого.

Что касается флага Казахстана, то Токаев считает его стилистически безупречным. Аналогичного мнения он придерживается и в отношении гимна республики.