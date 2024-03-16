Кто вы такая, Захарова? Телеграм-канал «СерпомПо»

16.03.2024, 21:55

Бенефис мидовской секретарши.

Фронтвумен МИД России Захарова выступила с очередной порцией заявлений по адресу Армении. Самые осторожные слова, которые можно употребить для характеристики сказанного Захаровой – бестактность. По существу же, это агрессивная, грубая, глупая наглость.

Учитывая репутацию, которую Захарова имеет в Армении, ей вообще не стоило высказываться. Но она всё же вышла «предупредить Армению», рассказать о «России, которая по-настоящему останавливала кровопролитие» и заявить про возможный выход Армении из ОДКБ: «Мне кажется, это не относится к истинным исконным и национальным интересам Армении».

Ей кажется … Кто вы такая, Захарова? Что о себе возомнили?

Армения, к слову, из ОДКБ выходить не собирается. Вопрос прост – ОДКБ будет защищать Армению против Азербайджана? В существующих де-факто границах? Да или нет? Будет – есть смысл состоять в ОДКБ. Это вопрос не к Армении, а к Путину.

Одно ясно – Армения выстраивает многостороннюю систему своей безопасности, не хочет зависеть только от одной страны. Этот процесс не остановить. Причина ясна – Россия и возглавляемая Россией рыхлая ОДКБ безопасность Армении обеспечить не смогли, хотя сделать это было не трудно.

Это целиком «заслуга» Путина и его «дипломата» Лаврова. Для их политики в отношении Армении есть только одно слово – предательство. Так это в Армении, должно быть, и понимают.

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