В Воздушных силах Украины произошла важная отставка

В Воздушных силах Украины произошла важная отставка4
- 16.03.2024, 22:00
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Причины такого решения не указываются.
Спикера Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната уволили с должности.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.
Причины такого решения не указываются.
«С момента полномасштабного вторжения я лично благодарил этого человека всего дважды за год – на День рождения и профессиональный праздник. За что? За огромный объем работы. А главное – результат борьбы с врагом на информационном фронте! Как в Украине, так и за рубежом …за что и получил заслуженную государственную награду от президента Украины.
Сегодня я поблагодарю полковника Юрия Игната пятый раз. Благодарю за продуктивную работу в должности начальника службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил. Он будет оставаться в составе Воздушных сил и будет работать в другом направлении не менее успешно. Не сомневаюсь!
Где бы я ни был, уверен, еще не раз его поблагодарю!
Жизнь продолжается. Главное – всем оставаться людьми!
Сражаемся дальше! Together to Viсtory!» – сообщил Олещук.