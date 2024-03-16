В Воздушных силах Украины произошла важная отставка 4 16.03.2024, 22:00

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Причины такого решения не указываются.

Спикера Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната уволили с должности.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

Причины такого решения не указываются.

«С момента полномасштабного вторжения я лично благодарил этого человека всего дважды за год – на День рождения и профессиональный праздник. За что? За огромный объем работы. А главное – результат борьбы с врагом на информационном фронте! Как в Украине, так и за рубежом …за что и получил заслуженную государственную награду от президента Украины.

Сегодня я поблагодарю полковника Юрия Игната пятый раз. Благодарю за продуктивную работу в должности начальника службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил. Он будет оставаться в составе Воздушных сил и будет работать в другом направлении не менее успешно. Не сомневаюсь!

Где бы я ни был, уверен, еще не раз его поблагодарю!

Жизнь продолжается. Главное – всем оставаться людьми!

Сражаемся дальше! Together to Viсtory!» – сообщил Олещук.