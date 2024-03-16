Житель Ляховичей пошел сдаваться в милицию из-за 79 копеек 3 16.03.2024, 22:02

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Он нашел у себя копилку с монетами.

Мужчина из Ляховичей сообщил в милицию, что нашел у себя копилку с монетами. Он предположил, что случайно забрал деньги из такси, а поступок свой списал на алкогольное опьянение, пишет «Ляхавіцкі веснік».

В тот день мужчина помогал знакомому ставить забор. Известно, что в процессе они выпивали, а позже разошлись. Один из них поехал с места работы на такси, а в течение дня ездил еще на нескольких машинах.

После приезда домой мужчина нашел в кармане куртки автомобильную пепельницу с монетами. Оказалось, что в ней было 79 копеек.

Точно выяснить, откуда появились деньги, человек не смог. Тогда он решил обратиться в милицию и объяснил, что мог взять монетницу в одном из такси. Также рассказал, что забрал деньги без злого умысла, а просто был выпившим.

Находку зарегистрировали и поместили на хранение в Ляховичский РОВД. Правда, найти хозяина пока не удалось.