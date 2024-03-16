Российский танк в панике из-за наступления добровольцев ровняет с землей дома в селе Козинка 2 16.03.2024, 22:08

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Видеофакт.

Рейд российских повстанцев из «Русского добровольческого корпуса», «Легиона свободы России» и «Сибирского батальона» в Курской и Белгородской областях продолжается. Информация о подавлении боевой операции не соответствует действительности.

Так говорят сами бойцы РДК. В качестве доказательства они показали видео из поселка Козинка, где российские военные пытаются выдавить повстанцев.

«МО РФ и российские СМИ распространяют лживые новости о том, что все «диверсанты» и «террористы» давно выбиты из Белгородской области. Но на примере населенного пункта Козинки мы видим, что в попытке выдавить бойцов РДК и СибБата танк ВС РФ ровняет дома граждан России с землей», – говорят повстанцы.

По состоянию на 15 марта Козинка «полностью под контролем сил восстания», а в районе Грайворона продолжаются столкновения, утверждают в РДК.

Российские добровольцы активно действуют на территориях Курской и Белгородской области России еще с 12 марта. На местах сражений проходит эвакуация населения. К слову, от украинской границы до Грайворона всего 20 км.