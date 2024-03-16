У Илона Маска внезапно объявился «сын из Кении» 5 16.03.2024, 22:11

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Просит денег на «воссоединение с отцом».

Пост «кенийского сына Маска» в твиттере (X) за несколько дней собрал более 600 тысяч просмотров и вызвал бурные обсуждения.

Мужчина из Кении заявил в твиттере, что является сыном миллиардера Илона Маска, и для наглядности выложил якобы свою фотографию с описанием того, каким образом Маск мог стать его отцом.

Кениец отметил, что готов приехать в США на прохождение всех необходимых тестов и что представители миллиардера уже якобы пригласили его в Штаты.

Однако на все это «воссоединение с отцом» мужчина попросил донаты у подписчиков и других пользователей, оставив ссылку на сбор средств (за несколько дней никто так и не задонатил).

«Дорогие кенийцы, пожалуйста, помогите мне восстановить связь с моим отцом Илоном Маском. В начале 90-х моя мать работала менеджером в кенийском отеле JW Marriott Masai Mara Lodge, где также побывал и Илон Маск. Мать была красивой темнокожей женщиной, и я уверен, именно поэтому она и понравилась Маску.

Сейчас я живу в крайней нищете, хотя мой отец — долларовый миллиардер. Его команда юристов уже связалась со мной и настояла на том, чтобы я поехал в США, где необходимо провести несколько тестов, прежде чем меня признают его сыном. Ваш любезный вклад всего в один доллар будет иметь большое значение для достижения этой цели», — написал кениец в Твиттере.

Сам миллиардер при этом никак публично не отреагировал на пост, а пользователи стали массово шутить о неестественном сходстве кенийца с Илоном Маском, подозревая первого в использовании искусственного интеллекта для генерации лица.

Досталось кенийцу в комментариях и от его соотечественников, которые также в большинстве своем не поверили в правдоподобность фото.

Однако нашлись и те, кто поверил в правдивость этой истории и посчитал ее трогательной.

Таким образом себя повели и некоторые таблоиды (африканские и иностранные), которые не стали акцентировать внимание на том, что пост «кенийского сына Илона Маска» выглядит фейком.