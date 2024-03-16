ГУР неожиданно отреагировало на предложение добровольцев, освободивших Теткино 16.03.2024, 22:25

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Будет обмен?

Российские добровольцы назвали город в Украине, на который готовы обменять захваченное на данный момент Теткино.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

На днях бойцы Легиона «Свобода России» заявили, что готовы начать переговоры с Москвой, чтобы обменять поселок Теткино в Глушковском районе Курской области РФ на запорожский Мелитополь.

Буданов заявил, что он бы был не против такого обмена, однако, по его мнению, для этого еще рано.

«Я бы с радостью. Но, как там будет, посмотрим. Пока что, я думаю, об этом рано», - сказал глава ГУР.

Напомним, 12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона «Свобода России», РДК, «Сибирский батальон», воюющими на стороне Украины.

Эти добровольческие батальоны зашли с территории Украины в Курске и Белгородской области. Позже воины взяли под контроль деревню Теткино Курской области РФ.