Лукашенко спрятался в бункер 16.03.2024, 22:39

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Поведение диктатора выглядит все более странным.

Лукашенко вычеркнул из своего графика даже формальные «встречи с трудовыми коллективами», на которых пускали только лояльных диктатору работяг.

Сайт udf изучил события с личным участием диктатора в 2024 году и пришел к неудивительному, но все же показательному выводу: Александр Лукашенко больше даже не старается имитировать «близость к народу».

С начала года правитель лишь раз (!) снизошел до общения с простыми гражданами. И то, это общение было целиком срежиссировано его подчиненными. Во время посещения завода «БелДжи» Лукашенко выступил перед представителями трудового коллектива, которые задали ему заранее подготовленные и удобные вопросы.

За исключением этой вылазки Лукашенко из Минска в регионы не выбирался, предпочитая находиться в своем своеобразном «бункере» – Дворце Независимости. В громадном, полупустынном и холодном здании руководитель страны принимал доклады, проводил совещания с чиновниками и силовиками, делал кадровые назначения и вручал государственные награды.

Если Лукашенко куда-то выбирается за «бункер», то предпочитает не пересекать границы Минска и общаться исключительно с теми же вертикальщиками и силовиками. С начала года он принял участие в общем собрании Белкоопсоюза, провел совещание с руководством «органов системы обеспечения национальной безопасности», встретился с Синодом Белорусской православной церкви, проголосовал на избирательном участке в Университете физической культуры и посетил благотворительный фестиваль «Алина».

Если в регионы Лукашенко с начала года выбрался только раз, то зарубежных поездок уже совершил три. Одна из них пришлась на Узбекистан, две других – на Россию (Санкт-Петербург и Казань).

То есть можно сказать, что правитель Беларуси теперь живет в режиме «бункер»-самолет. Его поведение выглядит странным, но объяснение ему найти можно.

В 2020-м Лукашенко ясно увидел, что большинство простых белорусов его ненавидят. Например, в августе того года его освистали на МЗКТ и диктатору пришлось обещать рабочему, что «он больше в президенты не пойдет».

С тех пор Лукашенко как огня боится встреч с гражданами страны, не проверенных на лояльность ему. Да и с лояльными, выходит, тоже.

Кстати, недавно Лукашенко вновь продемонстрировал, что его мало волнуют проблемы простых людей.

«Наши люди порой требуют от власти то, что власть делать не должна. Ну такие люди, такой народ, и другого у нас не будет — это понятно», – заявил диктатор.

И привел пример:

«Все кричат: «В Минске дворы плохие: канавы, ямы». Мы это понимаем. Быть не должно».

Но вместо решения проблемы Лукашенко… предложил жителям Минска скинуться деньгами.

В общем, высказывание о том, что «Лукашенко – президент ОМОНа и чиновников», больше не просто метафора. Диктатор даже не старается имитировать близость к народу.