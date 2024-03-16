The Times: Европа возмущена пугливостью Шольца 16.03.2024, 22:54

Здесь имеет место странная ирония.

Нежелание канцлера Германии Олафа Шольца передавать Украине ракеты Taurus все больше раздражает союзников и многих немецких политиков, которые считают это опасной слабостью. Об этом пишет The Times.

Издание отмечает, что здесь имеет место «странная ирония». Она заключается в том, что Германия сейчас является крупнейшим донором оружия для Украины, но при этом подвергается сокрушительной критике отовсюду из-за «избытка страха и нехватки стратегического видения».

Издание приводит слова одного из советников Макрона: «Когда Путин кашляет, Шольц немедленно идет искать бункер».

В четверг более 50 аналитиков и бывших политических лидеров из Германии и других западных стран опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что канцлер ставит под угрозу свою страну и Европу в целом, сигнализируя Москве, что Берлин можно «запугать» и принудить к покорности.

«Господин Путин умело использует неопределенность и его слабость ободряет, поэтому подход канцлера делает поражение Киева более вероятным - и делает Германию более соблазнительной мишенью», - написали подписанты.

Бенджамин Таллис, старший научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям и один из организаторов письма, сказал, что союзники Германии теряют терпение, а среди политических соратников Шольца внутри Германии есть много тех, кто «в частном порядке разъярены» из-за ситуации.

«Реальность такова, что союзники движутся вперед и оставляют Берлин позади. Они не ослабят свое давление, потому что знают, насколько Германия важна для европейской безопасности. Позор будет продолжаться, пока политика не улучшится», - сказал Таллис.

Сам канцлер и его политические союзники возмущены этой критикой. Они отмечают, что Германия не только предоставила Киеву в семь раз больше военной помощи, чем Франция, но и приняла больше украинских беженцев, чем Польша. Кроме того, Германия поставляет Украине именно то оборудование, которое больше всего нужно - системы ПВО и артиллерию.

Эта показная умеренность Шольца в значительной степени отражает настроения рядовых немцев. Опросы свидетельствуют, что большинство из них выступают за дальнейшую поддержку Украины, но при условии, что это не втянет Германию в войну. Последнее, очевидно, является следствием влияния российской пропаганды, которая постоянно угрожает Германии ракетными ударами.