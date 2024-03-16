В Минске за огромные деньги пытаются продать странный объект 16.03.2024, 22:59

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На аукционе появился интересный лот.

На аукционной площадке «Белреализация» появился интересный лот, заметило Blizko.by.

Называется он «капитальное здание (под реконструкцию) с инвентарным номером 500/C-21341», но за этим индексом скрывается старый и давно заброшенный общественный туалет.

Туалет площадью в 59 квадратных метров находится в центре города, на улице Пулихова. Он был построен в далеком 1966 году и исправно работал около 30 лет, после чего закрылся и обветшал.

В 2010 году здание купила частная компания «Абсолютинвестстрой» и начала реконструкцию, но она в конце концов так и не закончилась, здание до сих пор огорожено и накрыто дерюгами.

Осенью 2023 года его уже пытались продать с аукциона за 250 тысяч рублей (78 тысяч долларов), но торги не состоялись, так как никто не захотел покупать туалет возраста более чем в полвека по цене двухкомнатной квартиры.

Сейчас стартовая цена значительно уменьшена: 100 тысяч рублей (или 31 тысяча долларов). Торги состоятся 29 марта.

Отмечено, что согласованы предварительные проектные проработки с комитетом архитектуры Мингорисполкома, причем площадь объекта после плановой реконструкции составит около 1000 квадратных метров. Предполагается, что новый владелец сделает здесь кафе.