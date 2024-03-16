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Медведев заголосил

  • Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
  • 16.03.2024, 23:03
  • 3,148
Медведев заголосил

Зампред Совбеза двинул всю наличную тяжелую артиллерию.

Дмитрий Медведев решил не дожидаться, пока Госдума защитит избирательные участки и избирательные урны более суровым законодательством.

Против зеленки в руках женщин зампред Совбеза немедленно двинул всю наличную тяжелую артиллерию: «Они – предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по ст. 275 УК РФ – государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны».

Со сроками наказания Медведев уже тоже определился – лет двадцать особого режима.

Зачем он запрыгнул на подножку этой вот-вот готовой умчаться темы? Чего мы пока не знаем? Или просто когда два-три дня заливают, он всегда тут?

Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

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