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Послов у Лукашенко осталось на три дня

  • Роза Турарбекова
  • 16.03.2024, 23:15
  • 1,924
Послов у Лукашенко осталось на три дня

Это банкротство.

Послов осталось на три дня.

Показательно и поучительно. Если Лукашенко не поднимал трубку в 2020 году, когда ему позвонила Меркель, то в 2024 году фактически европейское (второе после российского) направление сжалось в пять раз и почти исчезло.

Для внешней политики Республики Беларусь — это банкротство. Потому что именно европейское направление давало основание говорить о наличии внешней политики и независимости. Вот она на глазах исчезает. Никакие восточные партнеры не могут это компенсировать. Просто на карту посмотрите и все.

МИД Беларуси — это тяжело больной орган. Если болен МИД, то диагноз —угроза суверенитету и независимости — вполне оправдан.

Это я еще здесь не пишу про «союзное государство». Китай не был и не станет второй опорой. Снова-таки посмотрите на карту. Про Украину я уже и не говорю.

Роза Турарбекова, «Телеграм»

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