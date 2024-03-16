Reuters: Компания Илона Маска заключила секретный контракт с разведкой США 16.03.2024, 23:23

На $1,8 миллиарда.

Компания Илона Маска SpaceX строит сеть из сотен спутников-шпионов по секретному контракту с разведывательным агентством США, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с программой.

По данным агентства, сеть спутников-шпионов создает бизнес-подразделение SpaceX Starshield, а сумма контракта, который был подписан в 2021 году с Национальным разведывательным управлением (NRO) США, составляет $1,8 миллиарда.

По словам источников Reuters, в случае успеха программа значительно расширит способность правительства и военных США быстро выявлять потенциальные цели почти в любой точке земного шара.

В статье отмечается, что контракт на строительство этой сети спутников свидетельствует о росте доверия разведывательных служб к SpaceX, несмотря на конфликты Маска с администрацией Джо Байдена.

О существовании контракта Starshield на сумму $1,8 миллиарда с неизвестным разведывательным агентством без детального описания целей программы в феврале сообщало издание The Wall Street Journal.

Reuters удалось узнать, что контракт SpaceX касается новой мощной шпионской системы с сотнями спутников с возможностью снимать изображения Земли, которые могут работать как рой на низких орбитах, а также, что разведывательное агентство, которое подписало контракт на ее создание, — это NRO. В то же время агентству не удалось узнать, когда новая сеть спутников заработает и какие еще компании участвуют в программе с собственными контрактами.

Компания SpaceX не ответила на запросы с просьбой прокомментировать контракт, свою роль в нем и подробности запусков спутников, а Пентагон перенаправил запрос на комментарий в NRO и SpaceX.

NRO признало свою миссию по разработке сложной спутниковой системы и партнерство с другими государственными учреждениями, компаниями, исследовательскими учреждениями и странами, но отказалось комментировать данные Reuters о степени участия SpaceX в этих усилиях.

«Национальное разведывательное управление разрабатывает самую эффективную, самую разнообразную и самую устойчивую систему космической разведки и наблюдения, которую когда-либо видел мир», — заявил его представитель.

Источники Reuters утверждают, что спутники из этой сети могут отслеживать цели на земле и делиться этими данными с представителями разведки США и военными. По их словам, это может позволить правительству США быстро получать непрерывные изображения деятельности на земле почти в любой точке земного шара, что поможет разведке и военным операциям.

Три источника Reuters рассказали, что с 2020 года среди других спутников на ракетах Falcon 9 от SpaceX было запущено около десятка прототипов. База данных правительства США по объектам на орбите показывает, что несколько миссий SpaceX развернули спутники, которые ни компания, ни правительство никогда не признавали. Два источника агентства подтвердили, что это были прототипы для сети Starshield.

Все источники Reuters попросили об анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать программу правительства США.

Один из источников заявил, что первый прототип спутника Starshield, запущенный в 2020 году, был частью отдельного контракта примерно на 200 миллионов долларов, который помог SpaceX получить заказ на $1,8 млрд.

Сеть спутников-шпионов Starshield отделена от сети Starlink, в которую входят 5500 спутников в космосе для предоставления Интернета потребителям, компаниям и государственным учреждениям.

«Никто не сможет спрятаться», — сказал один из источников о потенциальных возможностях системы, описывая охват сети спутников-шпионов.

Reuters отмечает, что контроль Маска, а не американских военных над использованием Starlink в зоне боевых действий в Украине создал напряжение между ним и правительством США.

Сеть Starshield является частью обострения конкуренции между США и их соперниками за то, чтобы стать доминирующей военной силой в космосе, частично путем расширения шпионских спутниковых систем.

Китай также планирует начать создание собственных спутниковых группировок, а Пентагон предупредил об угрозах космического оружия со стороны России, которая может вывести из строя целые спутниковые сети.

Сеть спутников-шпионов SpasceX также предназначена для значительного расширения возможностей дистанционного зондирования и будет состоять из крупных спутников с датчиками изображения, а также большего количества спутников-ретрансляторов, которые передают данные изображений и другие сообщения через сеть с помощью межспутниковых лазеров, сообщили два источника Reuters.

По словам трех источников Reuters, на спутниках-шпионах будут датчики, предоставленные другой компанией.