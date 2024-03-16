Что ждет Россию: пять основных сценариев 16.03.2024, 23:29

Восстание, распад страны или переворот?

В случае победы Владимира Путина на выборах президента РФ будущее россиян будет иметь как минимум пять сценариев.

Об этом сообщает Politico.

Первый сценарий (вероятность 5-10%)

Подозрительная смерть российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме вряд ли уничтожила продемократическую энергию в стране, считает издание. После того, как Навальный превратился в мученика, а матери и жены российских военных начали протестовать, Россию при Путине на новом сроке может ожидать демократическая революция.

Второй сценарий (вероятность 10-15%)

Россия после победы Путина на выборах может развалиться на фоне войны в Украине, в которой уже погибли сотни тысяч российских военных, а также из-за протестов россиян. Чем дольше затягивается война, тем больше колонизированных меньшинств бросают в «мясорубку Путина», истребляя гораздо более высокими темпами, чем этнических россиян.

«По всей стране царит хаос, превращающийся в смесь анархии, территориальной раздробленности и насилия, не оставляющего равнодушным ни один регион и ни одну семью. В конце концов, это именно то, что произошло в России в конце 1910-х и начале 1920-х годов, когда крушение царского режима разорвало Российскую империю», - считают в издании.

Третий сценарий (вероятность 15-20%)

Могут активизироваться российские националисты. Этот сценарий сделал более вероятным «поход» главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Москву в июне 2023 года. Как предполагают в Politico, «пламя национализма», разгоряченное российским диктатором, вряд ли утихнет в ближайшее время.

Четвертый сценарий (вероятность 20-25%)

Четвертым сценарием для России при победе Путина в выборах является технократическая перезагрузка. Это может быть похоже на отставку Никиты Хрущева в 1964 году.

К 2030 году у России может появиться новый режим и не факт, что демократический. Его может возглавить небольшая группа технократических элит, обученных на Западе. Они стали бы говорить много приятных вещей для западных политиков и бизнесменов, стремящихся вернуться в «статус-кво» довоенного периода.

«Они возложат большую часть вины за войну только на Путина, обещая возвращение к нормальному состоянию в Москве. Они могут уйти так далеко, чтобы даже освободить некоторых политических заключенных и оппозиционных политиков», - говорится в сообщении.

Пятый сценарий (вероятность 45-50%)

«Со смертью Навального демократическая оппозиция находится в руинах. Российская экономика, несмотря на шквал западных санкций, вряд ли потерпела крах, даже если она стала вялой. Хотя Путин не покорил Киев, худшее в украинской войне еще может быть впереди, особенно учитывая сдержанность США относительно вооружения Украины. И по сравнению с американскими президентами, в свои 71 год Путин все еще имеет относительную молодость на своей стороне», - пишет Politico.