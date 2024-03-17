Русский нацист Мильчаков подал в суд на ведомство Лаврова 17.03.2024, 1:40

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В скандальной истории упоминается Беларусь.

Командир ДШРГ «Русич» Алексей Мильчаков подал иск в МИД России из-за своего изображения в брошюре об «украинских нацистах». Об этом пишет российское издание ASTRA.

Так, оккупанту на глаза попалась брошюра о мировом нацизме, которую распространяло российское дипведомство. Там он обнаружил свою фотографию. На ней фотографией военнослужащего Минобороны проиллюстрирован текст: «Ян Мельников — член анархической группировки «Пошуг». Основатель группы «Беларусь» в составе украинской националистической группировки «Правый сектор», занимался вербовкой и обучением белорусских боевиков».

В Министерстве иностранных дел открестились от причастности к изготовлению брошюры.

Сообщается, что оккупант Мильчаков подал иск в суд еще перед Новым годом, но заявление приняли на рассмотрение только недавно. Суд назначил разговор на 18 апреля.