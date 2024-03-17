«Путин исчезнет, РФ ждет неуправляемый бунт» 17.03.2024, 3:00

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У Зеленского раскрыли сценарий.

В стране-агрессоре РФ не может произойти полноценная революция и смена власти. Скорее всего, там случится неуправляемый бунт. Такое мнение в интервью «24 Каналу» озвучил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, в России нет инфраструктурной оппозиции. Есть лишь диссидентское движение - люди, которые постоянно занимают ту или иную антивоенную, антипутинскую оппозицию. Но именно оппозиции, которая готова выстроить что-то, что будет выглядеть достаточно альтернативно к существующей сегодня силовой путинской вертикали в самой России, там нет.

«В России не будет классической революции ценностного плана, где постепенно будут производить тезисы, нарабатывать сети, агитаторов и так далее. В России будет классический российский бунт», - считает советник Офиса президента Украины.

По его прогнозу, в разных регионах РФ будут появляться группы людей с оружием, которые научились убивать на территории Украины, но поняли, что войну проиграли.

«Люди с оружием, эти все «герои СВО» вернутся для того, чтобы произвести перераспределение на фоне резкого ослабления государственных институций», - считает Подоляк.

По словам Подоляка, в России будет неуправляемый бунт.

«И чем они пойдут заниматься? В момент ослабления государства как такового, в этот период они захотят, воспользовавшись своей силой, через насилие произвести перераспределение регионального влияния, регионального состояния, всего, что есть в регионах. И так же это будет происходить в Москве, Питере и где угодно. Путин исчезнет. Я вам точно говорю, что мы его точно не найдем в момент, когда начнутся эти проблемы в России. Но это не революция. Это невозможно разбудить», — считает советник главы ОП.