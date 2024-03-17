«Здесь страх что делается, уезжают массово» 17.03.2024, 6:10

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Жителей Белгородской области РФ охватила паника.

Из-за боевых операций российских повстанцев в Белгородской области из региона массово выезжают местные жители. РФ стягивает туда дополнительную военную технику. Люди в панике и ждут мобилизацию.

Об этом свидетельствует последний перехват разговора местных штатских, который показало Главное управление разведки Минобороны. Судя по словам самих россиян, на защиту силами армии РФ они не рассчитывают.

В перехваченном разговоре жительница региона, где российские добровольцы проводят свой рейд, сказала, что все едут, и если станет «уже вообще невозможно», она поедет тоже. «В Белгород, говорят, едут массово – все, кто может. Ну, кто богаче, наверное, кому есть куда ехать», – сказала россиянка.

Она пожаловалась, что «здесь страх что делается». По словам женщины, армия РФ согнала много техники в Грайворон. Хотя российские добровольцы здесь не в первый раз (см. фото ниже), такого отчаяния местные еще не испытывали.

Именно поэтому женщина выразила уверенность в том, что Россию ждет масштабная мобилизация на фоне большого количества убитых и раненых захватчиков.