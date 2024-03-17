Макрон: Кремлевский режим полностью слетел с колес 1 17.03.2024, 8:53

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Франция готова к эскалации.

Франция готова к вероятной агрессии со стороны России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью украинским журналистам, в частности, телеканалу «Ми – Україна».

Журналистка напомнила, что президент страны-агрессора России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 29 февраля пригрозил «трагическими последствиями» западным государствам, которые решат направить в Украину свои войска. «Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории», – сказал он.

«Франция готова вообще. Франция никогда не шла на эскалацию, потому что мы всегда ставим на мир, мы верим в переговоры, мы это всегда делали. Но кто в этой ситуации агрессор? Это Россия агрессор, это она под видом «специальной операции» начала войну и вышла за цели даже той операции», – ответил Макрон.

Он отметил, что «эта война всем угрожает».

«Кто инициирует эскалацию? Кремлевский режим, который полностью, так сказать, слетел с колес, и народ России. Я никогда не был на треке эскалации, но мы должны быть коллективно ответственными и готовыми к любому вызову. И если будет очередной виток эскалации со стороны России – мы будем готовы отреагировать в целях безопасности Украины и европейцев, но никогда Франция первой не станет инициатором никакой агрессии», – пояснил Макрон.

По его словам, в этой ситуации Москва «фактически все переворачивает вверх ногами».

«Единственный агрессор в этой ситуации – это президент Путин и его режим. Других агрессоров нет», – подчеркнул президент Франции.