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В центре Варшавы неизвестные обстреляли пассажирские автобусы

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  • 17.03.2024, 8:55
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В центре Варшавы неизвестные обстреляли пассажирские автобусы

Полиция начала расследование.

В субботу, 16 марта, в Варшаве произошло чрезвычайное событие, в ходе которого несколько пассажирских автобусов были обстреляны из пневматического оружия. Польская полиция уже начала расследование и пытается установить виновных.

Об этом сообщили в Главном управлении столичной полиции. По неофициальной информации, стреляли, вероятно, с балкона одного из домов на улице. Однако полиция пока не подтверждает эти данные.

Правоохранители проводит соответствующие мероприятия по установлению лиц, которые могли быть причастны к этому инциденту.

Подкомиссар столичной полиции Рафал Рутковский уточнил, что было обстреляно пять автобусов : 3 городской коммуникации и 2 частных линий. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

«Сегодня в 10:28 мы получили сообщение, из которого следует, что кто-то вроде бы обстрелял автобусы из пневматического оружия на улице Маршалковской. Полиция на месте подтвердила повреждение пяти автобусов: 3 – городской коммуникации, 2 – частных линий. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Полиция осмотрела место происшествия, продолжаются соответствующие следственные действия по установлению и задержанию причастных», – рассказал он.

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