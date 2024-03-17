«Хозяйка «голой вечеринки» наконец-то нашла нужную дверь» 2 Телеграм-канал «Депутатские будни»

17.03.2024, 8:59

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Скучно, Ватсон!

Второй день «выборов» президента России завершен. На федеральном канале рассказали, что на выборах смогли проголосовать даже насекомые, видимо гражданам России советуют ровняться на сушеных кузнечиков. Феноменом выборов стали избиратели с котами. Многие пришли с питомцами на избирательные участки или принимали с ними участие в голосовании на дому.

Королева клининга и по совместительству глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что «порадовать» не может, серьезных инцидентов нет, приходится «шерстить мусор», можно пожелать чиновнице дальнейших успехов и «легкой тряпки». Сначала голосования число безвозвратно испорченных бюллетеней на участках составило 214. Сообщения о вбросах бюллетеней на избирательных участках в Нижегородской, Челябинской, Амурской областях не подтвердились.

Не остался в стороне от весьма затейливой порчи бюллетеней и Дмитрий Железный, назвав «порчельников» негодяями и предателями-им может грозить наказание по статье «госизмена». Греметь забралом и махать копьем не стал, но праведный гнев выразил.

Явка избирателей на выборах президента РФ по данным ЦИК в целом по стране на 21:00 мск составила 58,1%. Как-то скучно без промежуточных ежедневных экзитполов, очень жаль, что невозможно наблюдать за накалом борьбы кандидатов, пусть и за вторую позицию. ВЦИОМ проводит экзитпол на выходе из избирательных участков, но результаты будут опубликованы лишь по окончании выборов.

Хозяйка «голой вечеринки» наконец-то нашла нужную дверь и приняла участие в голосовании. Красную площадь закрыли для подготовки праздничного концерта. А в Подмосковье на день раньше сожгли самое высокое чучело в России. Кушаем импортозаместительные блинчики вместо попкорна и ждем третий день выборов президента России. «Скучно, Ватсон!».

Телеграм-канал «Депутатские будни»