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Полет «Пчеловода»: появились кадры боевой работы одного из «Призраков Киева»

  • 17.03.2024, 9:01
  • 7,730
Полет «Пчеловода»: появились кадры боевой работы одного из «Призраков Киева»

Уникальное видео.

Воздушное командование Украины обнародовало видеоролик боевого полета одного из «Призраков Киева» с позывным «Пчеловод». Об украинском воине рассказали в Telegram-канале ПвК «Центр».

«Очередная успешная боевая отработка «Пчеловода» на стратегическом направлении. Сегодня каждый вылет — это вызов, это бой со многими угрозами и рисками. Но, говоря о них, наши ребята только улыбаются. Они знают, за что и кого воюют, кто ждет их возвращения на земле», — говорится в сообщении.

В ПвК «Центр» рассказали, что «Пчеловод» — командир эскадрильи бригады тактической авиации Воздушных Сил подполковник, один из боевых пилотов, вокруг которых родился миф о «Призраке Киева». Военный с первых дней полномасштабной войны защищает небо Украины.

Кроме того, по информации командования, на счету «Пчеловода» десятки пораженных воздушных целей. В частности, речь идет об уникальном бое с российским бомбардировщиком, где враг был уничтожен без применения вооружения.

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