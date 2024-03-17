Буданов назвал главного союзника России в войне против Украины 2 17.03.2024, 9:08

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Без его помощи Кремлю будет критически тяжело.

Северная Корея стала основным военным союзником России в ее агрессии против Украины. Без снабжения вооружений из этой страны Кремлю будет крайне сложно вести войну.

Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

«Основной военный союзник РФ сейчас – Северная Корея, которая поставляет им огромные объемы вооружений. Это для них критически важно, без этого воевать им будет очень тяжело. Критически тяжело, скажу так», – заявил он.

По словам главы ГУР, круг стран, поддерживающих Россию, остается постоянным, но получение помощи от Беларуси или Ирана ограничено. Их правительства поддерживают РФ, но не полностью.

По мнению Буданова, расширить этот круг пока невозможно. Россия пыталась работать со странами Африки, Азии, даже Латинской Америки, однако это не привело к большому успеху.

«Да, с Кубы они получили немного наемников и запчастей к авиации, но это несерьезно. А вот Северная Корея – это реальная проблема», – резюмировал глава ГУР.

Напомним, Северная Корея уже передала России полтора миллиона артиллерийских снарядов для использования на фронте в войне против Украины. При этом половина этих боеприпасов непригодна для стрельбы или по меньшей мере нуждается в тщательной проверке.