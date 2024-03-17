«Cобирала листья смородины на чай, закладывала золото в ломбард» 4 17.03.2024, 9:16

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Как живет и сколько тратит белорусская семья из шести человек.

Елене (имя изменено) 48 лет, она работает учителем и живет с пятью детьми в Витебске. Старшей дочери 21 год, и она учится в вузе, сыновьям 11, 10, 8 и 6 лет. Управлять финансами в большой семье помогают мобильное приложение и собственные лайфхаки. Мечта семьи — съездить на море.

Рассказ Елены опубликовал onliner.by:

— Мы проживаем в Витебске, там у нас большая квартира. Так сложилось, что с мужем мы расстались, когда родился младший, то есть 6 лет назад. На данный момент основным источником дохода является моя зарплата.

Работаю я учителем в спецшколе, высшая категория, стаж более 15 лет, нагрузка 32 часа, нет классного руководства. Чистыми получается в среднем 1700—1800 рублей.

В ведении бюджета мне очень помогает финансовое приложение Monefy (бесплатная версия). В нем, кроме зарплаты, еще две статьи доходов: депозиты и алименты.

В так называемые депозиты включены различные подработки — как в научно-педагогической деятельности (статьи, рецензии и другое), так и в других видах (подработки няней, уборкой квартир, летом я подрабатывала посудомойкой в кафе и даже собирала листья смородины на чай).

Подработок я абсолютно не стесняюсь, они научили меня не бояться остаться без средств к существованию, так как работники физического труда всегда нужны. Если возникает вопрос, почему я не репетиторствую или не занимаюсь с детьми, это потому, что я и так 24/7 с детьми.

Также сюда я вношу все денежные подарки (на дни рождения родственников, крестных родителей), материальную помощь к школе, помощь благотворительной христианской организации (два раза в год по €100), подработку дочери (она рисует электронные рисунки, оказывает помощь в оформлении проектов, летом разрисовывала фасад частного дома) и другое. Никаких социальных пособий мы не получаем.

Самая печальная статья доходов — алименты. Выплаты производятся нерегулярно и часто ниже минимальной суммы, приходится обращаться к судебным исполнителям.

Но в общей сложности за 2023 год вышло 30 782,87 рубля — в среднем 2565 рублей в месяц.

Кому-то покажется, что на такую семью это очень мало, но мы не бедствуем. У нас есть все необходимое, и мы даже можем чем-то поделиться.

Как я уже говорила, мне очень помогает финансовое приложение. Когда-то я пыталась фиксировать доходы и расходы просто в тетради, потом в таблицах Excel, но как-то я прочитала в интернете статью о финансовых приложениях и скачала первое попавшееся — Monefy. Пользуюсь им больше пяти лет, и оно научило меня контролировать и планировать свой бюджет.

Расходы у нас распределяются следующим образом.

23% (примерно 800 рублей) уходит на еду. За несколько лет контроля бюджета я научилась ходить в магазин без списка. Всегда знаю, что у нас уже заканчивается, а что еще есть в запасе. Если вдруг что-то забуду, то отправляю старшего или среднего сына докупить это. Так не возникает соблазна взять лишнюю «вкусняшку». Во всех возможных магазинах у меня оформлены дисконтные карты, на которых есть социальная скидка в размере 10% на продукты. К тому же я знаю, что в каком магазине лучше купить. К приготовлению еды отношусь ответственно, рассчитываю на один, максимум на два раза, так как разогретую еду дети не любят, да и я тоже.

Мы регулярно покупаем йогурты, творог, фрукты, печенье. Делим все поровну — так у нас заведено. Дети привыкли делиться. Запасов я не делаю, только летом замораживаю ягоды (клубнику, вишню, чернику) и грибы. Бабушка живет в деревне в другой области, а дачи у нас пока нет, поэтому закупать овощи и делать закатки считаю нерациональным. Часто бывает, что знакомые и друзья делятся с нами избытками овощей или фруктов, тогда мы их перерабатываем или замораживаем. Кстати, мы одними из первых покупаем молодую картошку, потому что не нужно доедать старую.

В еде большим подспорьем является бесплатное питание в школе для больших семей. В нашей школе детям кушать нравится (бывает, конечно, что крутят носом, но редко): дают и фрукты, и полезные сладости (мармелад, зефир), детское молоко, сок, коктейли в тетрапаках и другое. За это, конечно, государству спасибо!

17% бюджета — это счета. Сюда входит оплата кредитов и рассрочек. У нас один кредит (брали на ремонт квартиры) и две рассрочки на телефоны. Рассрочками я пользуюсь активно, это моя палочка-выручалочка. В 2019 году мы построили квартиру — не бесплатную, но с хорошей господдержкой, и многие вещи я покупала именно в рассрочку. Почти всю мебель — шкафы, кровати, кресла, матрасы, диван, тахту — покупали в «Пинскдреве», а также брали ламинат на всю квартиру в строительном магазине.

Стараемся выбирать более качественные товары в пределах нашего бюджета. Дорогие подарки детям тоже покупались в рассрочку: ноутбук дочке, телефоны детям, велосипед старшему сыну. Собрать большую сумму при моих доходах и расходах проблематично, поэтому считаю, что рассрочка — это хорошее предложение. А вот кредитов стараюсь избегать, но иногда приходится брать.

10% — это расходы для дома. Квартира у нас новая и требует уюта и законченного ремонта, поэтому покупаются шторы, пледы, полки, стройматериалы, какие-то мелочи. Многое я присматриваю на маркетплейсах, добавляю в корзину или в избранное и жду «звездного часа». Ждать порой приходится долго, но и скидки бывают внушительные.

9% — коммунальные платежи, это примерно 240 рублей. Тут все понятно: жировка, свет, газ, интернет, оплата телефонов.

8% уходит на детей. Почему так мало? Потому что сюда входят только оплата кружков и карманные расходы. В этом году старший сын ходит на программирование — абонемент стоит 90 рублей, и на подготовку младшего к школе ушло примерно 50—60 рублей. Остальные дети ходят в бесплатные секции и кружки — на футбол, в музыкальную школу (многодетным семьям это бесплатно). Кстати, так сложилось, что дочка поступила в университет на платное, но она старается участвовать в конференциях, проектах, учится хорошо и в этом году заработала скидку 60%. За то, что обучение платное, я получаю дополнительный налоговый вычет на зарплату.

5% — одежда и обувь. Одежду сейчас приобрести не проблема, очень многое в массмаркете предлагается по акции, также у меня есть дисконтные карты. И многодетным семьям здесь, на мой взгляд, везет больше, чем кому-то. Очень люблю акции «3 по цене 2», «скидка 50% на каждый второй товар» и тому подобные. Верхнюю одежду мы часто покупаем в конце сезона, когда скидки 50% и более. Обувь детям покупаю кожаную, чаще всего в магазинах «Марко» — летом приобретаем на осень-зиму, а осенью — на лето. Не брезгую пользоваться и секонд-хендами. Многие вещи нам передают друзья и знакомые, за что им большая благодарность! Но и мы тоже делимся с кем-то.

5% — гигиена. Тут все как с продуктами.

5% — красота и здоровье. Периодически мы покупаем витамины всем. Детям нужно приобретать очки, мы пользуемся скидкой выходного дня. Стоматологию предпочитаем платную. Стрижет нас всех «оптом» знакомая парикмахер, берет недорого. К сожалению, на себя любимую денег почти не остается. Поэтому маникюр, педикюр и окраску волос делаю сама.

Кстати, благодаря приложению я обратила внимание, что проседает мое саморазвитие, и задумалась о том, что нужно пойти на курсы. Уже есть мысли на этот счет: возможно, вождение авто или рисование для интерьера.

По 4% уходит на транспорт (покупаем проездные), школьные сборы (праздники, родительские комитеты и так далее), канцтовары (у нас нет ажиотажа перед школой по поводу сборов, все покупается в течение года). Игрушки покупаем уже мало, на праздники (в основном конструкторы типа LEGO): дети подросли, у них главная игрушка — телефон.

Отдыхаем мы у бабушки в деревне. Одну смену летом дети проводят бесплатно в оздоровительном лагере — путевки выделяются через отдел образования. Также мы отдыхаем в христианском лагере — в прошлом году были в Браславе. Раза четыре или пять в год ходим в кафе или рестораны быстрого обслуживания. Конечно, мечтаем о море. Думаю, через пару лет найдем способ осуществить мечту.

Что мне очень помогает в ведении бюджета:

Вести учет бюджета через приложение.

Не бояться подработок.

Мониторить скидки.

Выбирать качество.

Пользоваться дисконтными картами, манибэками и кешбэками.

Одежду и обувь покупать не в сезон.

Не выбрасывать, а продавать. Или поделиться — благотворительность.

Быть благодарным за все!

Да, у меня пока не получается ничего откладывать, но когда-то я, чтобы прожить, закладывала золото в ломбард, а сейчас все сбалансировано.